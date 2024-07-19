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Житель Пензенской области подозревается в незаконной рубке деревьев на сумму около 7 млн. рублей

12:16 | 19.07.2024 | Криминал

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Пенза, 19 июля 2024. PenzaNews. 63-летний житель Пензенской области подозревается в незаконной рубке 57 дубов и 17 сосен на территории Сердобского участкового лесничества, ущерб от его действий оценивается почти в 7 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Пензенской области подозревается в незаконной рубке деревьев на сумму около 7 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские установили, что подозреваемый проживает недалеко от данного лесного массива. Рубку деревьев он осуществлял в период с марта по апрель текущего года», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что злоумышленник перенес стволы на свой придомовой участок, где распиливал их и колол для заготовки дров на зиму.

«Подозреваемый дал признательные показания», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

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