В Пензе мужчина обвиняется в убийстве супруги Криминал

Пенза, 20 июля 2024. PenzaNews. Житель Пензы обвиняется в убийстве супруги.

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«По данным следствия, в конце мая 2024 года обвиняемый в квартире на улице Бородина в городе Пензе на почве ревности совершил убийство спящей супруги путем отравления газом. Убедившись в наступлении смерти женщины, он покинул квартиру. Тело 35-летней погибшей было обнаружено через несколько дней родственниками», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая в отношении обвиняемого», — сказано в тексте.