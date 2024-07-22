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Под Пензой мужчина угрожал убийством супруге, подавшей на развод

12:13 | 22.07.2024 | Криминал

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Пенза, 22 июля 2024. PenzaNews. Житель Бессоновского района Пензенской области 1985 года рождения угрожал убийством супруге 1985 года рождения, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

Под Пензой мужчина угрожал убийством супруге, подавшей на развод. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщении пресс-службы регионального управления МВД России, после того как женщина подала на развод, ее муж решил забрать их общего ребенка.

«На этой почве между супругами возник конфликт. В ходе ссоры мужчина схватил заявительницу за горло и стал душить, угрожая убийством. Женщине удалось вырваться из рук злоумышленника и обратиться за помощью в полицию», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что подозреваемый дал признательные показания, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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