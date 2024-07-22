Под Пензой мужчина угрожал убийством супруге, подавшей на развод Криминал

Пенза, 22 июля 2024. PenzaNews. Житель Бессоновского района Пензенской области 1985 года рождения угрожал убийством супруге 1985 года рождения, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

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Как следует из сообщении пресс-службы регионального управления МВД России, после того как женщина подала на развод, ее муж решил забрать их общего ребенка.

«На этой почве между супругами возник конфликт. В ходе ссоры мужчина схватил заявительницу за горло и стал душить, угрожая убийством. Женщине удалось вырваться из рук злоумышленника и обратиться за помощью в полицию», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что подозреваемый дал признательные показания, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.