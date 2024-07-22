В Пензе мошенник выманил почти 200 тыс. рублей у пенсионера, который поверил в возможность получения компенсации за лекарства Криминал

Пенза, 22 июля 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1940 года рождения лишился почти 200 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника, который по телефону убедил пожилого мужчину в возможности получения компенсации за лекарства.

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«Пенсионер пояснил, что ему на телефон позвонил незнакомец. Собеседник озвучил перечень медицинских препаратов и поинтересовался, не использовал ли пенсионер в своем лечении указанные им лекарства. Заявитель подтвердил лечение данными препаратами. Незнакомец сообщил, что в отношении мошенников, которые сбывали некачественные лекарственные препараты данного наименования, возбуждено уголовное дело. По его словам, мужчина является потерпевшим по данному делу, так как принимал эти препараты. Вежливый и внимательный собеседник поинтересовался здоровьем пожилого мужчины, а затем рассказал о том, что ему положена денежная компенсация», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России.

В нем добавляется, что для получения денег злоумышленник предложил оплатить страховые взносы.

«Пенсионер выполнил инструкции звонившего и перечислил на предоставленный собеседником банковский счет необходимую сумму. После этого пенсионер неоднократно пытался дозвониться до сотрудника, но абонент был недоступен», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».