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В Пензе мошенник выманил почти 200 тыс. рублей у пенсионера, который поверил в возможность получения компенсации за лекарства

14:30 | 22.07.2024 | Криминал

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Пенза, 22 июля 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1940 года рождения лишился почти 200 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника, который по телефону убедил пожилого мужчину в возможности получения компенсации за лекарства.

В Пензе мошенник выманил почти 200 тыс. рублей у пенсионера, который поверил в возможность получения компенсации за лекарства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пенсионер пояснил, что ему на телефон позвонил незнакомец. Собеседник озвучил перечень медицинских препаратов и поинтересовался, не использовал ли пенсионер в своем лечении указанные им лекарства. Заявитель подтвердил лечение данными препаратами. Незнакомец сообщил, что в отношении мошенников, которые сбывали некачественные лекарственные препараты данного наименования, возбуждено уголовное дело. По его словам, мужчина является потерпевшим по данному делу, так как принимал эти препараты. Вежливый и внимательный собеседник поинтересовался здоровьем пожилого мужчины, а затем рассказал о том, что ему положена денежная компенсация», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России.

В нем добавляется, что для получения денег злоумышленник предложил оплатить страховые взносы.

«Пенсионер выполнил инструкции звонившего и перечислил на предоставленный собеседником банковский счет необходимую сумму. После этого пенсионер неоднократно пытался дозвониться до сотрудника, но абонент был недоступен», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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