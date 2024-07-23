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В Нижнеломовском районе задержан мужчина, перевозивший под днищем автомобиля около 4 кг наркотиков

10:00 | 23.07.2024 | Криминал

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Пенза, 23 июля 2024. PenzaNews. Полицейские задержали на автодороге в Нижнеломовском районе Пензенской области жителя Орловской области 1987 года рождения, который перевозил под днищем иномарки около 4 кг наркотиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Нижнеломовском районе задержан мужчина, перевозивший под днищем автомобиля около 4 кг наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе досмотра транспортного средства в тайнике, оборудованном под днищем в задней части автомобиля, полицейские обнаружили и изъяли четыре полимерных свертка с порошкообразным веществом внутри. По результатам проведенного исследования установлено, что в них содержалось наркотическое вещество N-метилэфедрон общей массой около 4 кг. По предварительной информации, задержанный являлся межрегиональным курьером», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по указанию куратора, личность которого пока не установлена, мужчина забрал крупную партию «синтетики» в столичном регионе, после чего должен был на личном автомобиле перевезти наркотические средства и разложить их по тайникам на территории Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей.

«Следователем СО МО МВД России «Нижнеломовский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. На период предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточняется в тексте.

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