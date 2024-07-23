Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке бани Криминал

Пенза, 23 июля 2024. PenzaNews. 52-летний житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке бани стоимостью 165 тыс. рублей по объявлению в интернете. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Он связался с продавцом и договорился о покупке и доставке товара. После этого заявителю в мессенджере поступило сообщение с реквизитами банковской карты для оплаты товара. [...] С помощью мобильного приложения банка мужчина перечислил на счет неизвестного лица почти 100 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого покупатель товар не получил, а продавец перестал выходить на связь.

«О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».