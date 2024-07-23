В Пензе завершено расследование дела о гибели рабочего на стройке Криминал

Пенза, 23 июля 2024. PenzaNews. Расследование уголовного дела, возбужденного после гибели рабочего в результате падения с высоты на стройке в Октябрьском районе Пензы, завершено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, 2 августа 2023 года в Октябрьском районе города Пензе при выполнении штукатурных работ на декоративном козырьке седьмого технического этажа строящегося многоквартирного дома рабочий упал с высоты. В результате полученных телесных повреждений 32-летний мужчина скончался на месте происшествия. В ходе следствия установлено, что индивидуальный предприниматель как работодатель допустил проведение потерпевшим работ на высоте более 20 метров при отсутствии защитных ограждений и без применения удерживающих и страховочных систем», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что мужчина признал вину в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавляется в тексте.