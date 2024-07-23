Житель Пензы осужден за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности Криминал

Пенза, 23 июля 2024. PenzaNews. Житель Пензы 2006 года рождения осужден за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ России.

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«Установлено, что осужденный, являясь приверженцем праворадикальных националистических взглядов, в одном из интернет-мессенджеров создал чат, доступный неограниченному кругу пользователей. Являясь администратором указанного чата, преступник размещал аудио- и текстовые сообщения с призывами к осуществлению экстремистской деятельности в отношении группы лиц, выделяемой по признакам своего происхождения», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что Первомайский районный суд Пензы назначил молодому человеку наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть интернет, каких-либо обращений, объявлений и комментариев, на срок 1 год; приговор вступил в законную силу.