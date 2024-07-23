17:33:45 Вторник, 23 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы осужден за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности

17:00 | 23.07.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 23 июля 2024. PenzaNews. Житель Пензы 2006 года рождения осужден за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ России.

Житель Пензы осужден за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что осужденный, являясь приверженцем праворадикальных националистических взглядов, в одном из интернет-мессенджеров создал чат, доступный неограниченному кругу пользователей. Являясь администратором указанного чата, преступник размещал аудио- и текстовые сообщения с призывами к осуществлению экстремистской деятельности в отношении группы лиц, выделяемой по признакам своего происхождения», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что Первомайский районный суд Пензы назначил молодому человеку наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть интернет, каких-либо обращений, объявлений и комментариев, на срок 1 год; приговор вступил в законную силу.

Читайте также
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке бани Под Пензой мужчина угрожал убийством супруге, подавшей на развод
Полиция разыскивает велосипедиста, который сбил ребенка на проспекте Победы в Пензе и скрылся В Пензе мужчина обвиняется в убийстве супруги
Житель Пензы подозревается в краже умных колонок и маршрутизаторов из магазина В Пензе мужчина ударил бывшую сожительницу табуретом по голове, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама