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В Пензенской области мужчина, пытавшийся заказать интимные услуги, стал жертвой мошенничества

09:15 | 24.07.2024 | Криминал

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Пенза, 24 июля 2024. PenzaNews. Житель Краснодарского края 2003 года рождения, пытавшийся заказать интимные услуги в Пензенской области, стал жертвой мошенничества.

В Пензенской области мужчина, пытавшийся заказать интимные услуги, стал жертвой мошенничества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, мужчина предпринял несколько неудачных попыток дозвониться по указанному в объявлении номеру, после чего с ним связался незнакомец, который заявил о сбое в системе.

«Звонивший потребовал перечислить 35 тыс. 500 рублей для устранения сбоя, произошедшего по вине заявителя», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина выполнил требование злоумышленника, а через некоторое время осознал обман.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», — поясняется в тексте.

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