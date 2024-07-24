Жителей Пензенской области предупредили о новой схеме мошенничества Криминал

Пенза, 24 июля 2024. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области сообщило об участившихся случаях хищения денежных средств жителей региона под предлогом снятия блокировки за «частое посещение сайтов, содержащих информационные материалы, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации».

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«Установлено, что в настоящее время пользователям сети интернет поступают графические изображения на бланках с реквизитами правоохранительных органов, в том числе органов Федеральной службы безопасности, с информацией о том, что пользователь заблокирован за «частое посещение сайтов, содержащих информационные материалы, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации». В поступающих сообщениях указано, что для снятия блокировки необходимо перевести денежные средства на банковскую карту», — говорится в пресс-релизе управления ФСБ России по Пензенской области, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 24 июля.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации мошенников и не вступать с ними в контакт», — добавляется в тексте.