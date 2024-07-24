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Жительница Пензы перевела мошенникам более 8,5 млн. рублей

17:15 | 24.07.2024 | Криминал

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Пенза, 24 июля 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1978 года рождения перевела мошенникам более 8,5 млн. рублей, пытаясь спасти свои сбережения.

Жительница Пензы перевела мошенникам более 8,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейским она рассказала, что на ее телефон позвонил незнакомец, который представился сотрудником силового ведомства. Он напугал ее тем, что произошла утечка персональных данных, [...] и убедил ее перевести денежные средства на «безопасный счет», чтобы избежать мошеннических действий», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что спустя некоторое время, следуя инструкциям другого незнакомца, выдавшего себя за сотрудника банка, пензячка сняла деньги со своих счетов и перечислила по указанным собеседником реквизитам.

«Будучи введенной в заблуждение, женщина оформила несколько кредитов в банках, взяла более одного 1 млн. рублей у матери и перечислила все денежные средства злоумышленнику. Позже женщина поняла, что стала жертвой обмана. Общий размер ущерба составил более 8,5 млн. рублей», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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