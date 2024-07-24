Жительница Пензы перевела мошенникам более 8,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 24 июля 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1978 года рождения перевела мошенникам более 8,5 млн. рублей, пытаясь спасти свои сбережения.

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«Полицейским она рассказала, что на ее телефон позвонил незнакомец, который представился сотрудником силового ведомства. Он напугал ее тем, что произошла утечка персональных данных, [...] и убедил ее перевести денежные средства на «безопасный счет», чтобы избежать мошеннических действий», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что спустя некоторое время, следуя инструкциям другого незнакомца, выдавшего себя за сотрудника банка, пензячка сняла деньги со своих счетов и перечислила по указанным собеседником реквизитам.

«Будучи введенной в заблуждение, женщина оформила несколько кредитов в банках, взяла более одного 1 млн. рублей у матери и перечислила все денежные средства злоумышленнику. Позже женщина поняла, что стала жертвой обмана. Общий размер ущерба составил более 8,5 млн. рублей», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».