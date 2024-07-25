В Пензе мужчина лишился почти 1,5 млн. рублей после общения со «специалистом по финмониторингу» Криминал

Пенза, 25 июля 2024. PenzaNews. Мошенник, действовавший под видом специалиста по финансовому мониторингу, выманил у 54-летнего жителя Пензы почти 1,5 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального МВД России.

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«Звонивший сообщил, что по счету заявителя происходят подозрительные операции. Для того чтобы предотвратить мошеннические действия, мужчине необходимо было перечислить денежные средства на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что пензенец поверил незнакомцу и, следуя его инструкциям, перевел все свои накопления на продиктованный злоумышленником банковский счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».