18:45:35 Четверг, 25 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе мужчина лишился почти 1,5 млн. рублей после общения со «специалистом по финмониторингу»

11:00 | 25.07.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 25 июля 2024. PenzaNews. Мошенник, действовавший под видом специалиста по финансовому мониторингу, выманил у 54-летнего жителя Пензы почти 1,5 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального МВД России.

В Пензе мужчина лишился почти 1,5 млн. рублей после общения со «специалистом по финмониторингу». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Звонивший сообщил, что по счету заявителя происходят подозрительные операции. Для того чтобы предотвратить мошеннические действия, мужчине необходимо было перечислить денежные средства на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что пензенец поверил незнакомцу и, следуя его инструкциям, перевел все свои накопления на продиктованный злоумышленником банковский счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
В Пензенской области мужчина, пытавшийся заказать интимные услуги, стал жертвой мошенничества Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке бани
Под Пензой мужчина угрожал убийством супруге, подавшей на развод Полиция разыскивает велосипедиста, который сбил ребенка на проспекте Победы в Пензе и скрылся
В Пензе мужчина обвиняется в убийстве супруги Житель Пензы подозревается в краже умных колонок и маршрутизаторов из магазина
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама