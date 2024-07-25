В Пензе подросток подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере Криминал

Пенза, 25 июля 2024. PenzaNews. Уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено в Пензе в отношении 17-летнего юноши. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, несовершеннолетний решил заработать денежные средства путем участия в незаконном сбыте наркотических средств. В июле 2024 года в ходе переписки в сети интернет он получил сведения о местонахождении «закладки» на территории Октябрьского района Пензы, забрал наркотическое средство массой не менее 20,8 грамма с целью сбыта и направился на такси домой», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что преступный умысел не был доведен до конца, поскольку в тот же день подросток был задержан сотрудниками полиции.

«В ходе досмотра у него изъят сверток с наркотиком. В квартире по месту жительства несовершеннолетнего обнаружены и изъяты весы, изолента, гриппер-пакеты», — добавляется в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.