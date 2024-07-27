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Реальный срок грозит жительнице Лопатинского района, которая оплатила покупки найденной банковской картой

10:24 | 27.07.2024 | Криминал

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Пенза, 27 июля 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жительнице Лопатинского района Пензенской области, которая оплатила найденной банковской картой покупки в магазинах.

Реальный срок грозит жительнице Лопатинского района, которая оплатила покупки найденной банковской картой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратилась пенсионерка, которая потеряла карту, и сообщила о списании денег за покупки на сумму более 2 тыс. рублей.

«Сотрудниками полиции была установлена местная жительница 1971 года рождения, подозреваемая в совершении кражи. Злоумышленница дала признательные показания. Она пояснила, что нашла банковскую карту на улице и вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, воспользовалась ею», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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