Реальный срок грозит жительнице Лопатинского района, которая оплатила покупки найденной банковской картой Криминал

Пенза, 27 июля 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жительнице Лопатинского района Пензенской области, которая оплатила найденной банковской картой покупки в магазинах.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратилась пенсионерка, которая потеряла карту, и сообщила о списании денег за покупки на сумму более 2 тыс. рублей.

«Сотрудниками полиции была установлена местная жительница 1971 года рождения, подозреваемая в совершении кражи. Злоумышленница дала признательные показания. Она пояснила, что нашла банковскую карту на улице и вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, воспользовалась ею», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.