В Земетчинском районе две несовершеннолетние девушки получили условные сроки за угон автомобиля Криминал

Пенза, 27 июля 2024. PenzaNews. Земетчинский районный суд Пензенской области назначил условные сроки двум несовершеннолетним девушкам, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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«Следствием и судом установлено, что в октябре 2023 года в рабочем поселке Земетчино девушки решили совершить угон автомашины «ВАЗ-210930», принадлежащей отчиму одной из них. С этой целью несовершеннолетняя без разрешения владельца забрала в квартире ключи от автомашины и передала их своей подруге, которая села за руль. На одной из улиц рабочего поселка несовершеннолетняя не справилась с управлением и допустила съезд легковой автомашины в кювет», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем уточняется, что обе девушки состоят на профилактическом учете в органах внутренних дел.

«Приговором суда им назначено наказание в виде 8 и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.