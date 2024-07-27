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В Земетчинском районе две несовершеннолетние девушки получили условные сроки за угон автомобиля

12:36 | 27.07.2024 | Криминал

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Пенза, 27 июля 2024. PenzaNews. Земетчинский районный суд Пензенской области назначил условные сроки двум несовершеннолетним девушкам, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

В Земетчинском районе две несовершеннолетние девушки получили условные сроки за угон автомобиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в октябре 2023 года в рабочем поселке Земетчино девушки решили совершить угон автомашины «ВАЗ-210930», принадлежащей отчиму одной из них. С этой целью несовершеннолетняя без разрешения владельца забрала в квартире ключи от автомашины и передала их своей подруге, которая села за руль. На одной из улиц рабочего поселка несовершеннолетняя не справилась с управлением и допустила съезд легковой автомашины в кювет», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем уточняется, что обе девушки состоят на профилактическом учете в органах внутренних дел.

«Приговором суда им назначено наказание в виде 8 и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.

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