Жительница Каменского района лишилась 500 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику Криминал

Пенза, 27 июля 2024. PenzaNews. Жительница Каменского района Пензенской области 1963 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 500 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал пенсионерке самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям собеседника, женщина оформила несколько кредитов в банках, после чего перечислила их на банковскую карту, предоставленную звонившим. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана. Размер ущерба составил 500 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».