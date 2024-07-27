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Жительница Каменского района лишилась 500 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику

13:40 | 27.07.2024 | Криминал

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Пенза, 27 июля 2024. PenzaNews. Жительница Каменского района Пензенской области 1963 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 500 тыс. рублей.

Жительница Каменского района лишилась 500 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал пенсионерке самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям собеседника, женщина оформила несколько кредитов в банках, после чего перечислила их на банковскую карту, предоставленную звонившим. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана. Размер ущерба составил 500 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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