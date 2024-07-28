22:15:59 Воскресенье, 28 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе возбуждено уголовное дело о причинении мужчине смерти по неосторожности

09:14 | 28.07.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 28 июля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по факту причинения 39-летнему мужчине смерти по неосторожности возбуждено в Пензе.

В Пензе возбуждено уголовное дело о причинении мужчине смерти по неосторожности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, ночью 14 июля 2024 года около одного из заведений на территории Железнодорожного района города Пензы между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт из-за девушки последнего. В ходе выяснения отношений мужчина нанес оппоненту удар рукой по лицу, отчего тот упал и ударился головой о брусчатку. Через несколько дней 39-летний потерпевший скончался в лечебном учреждении от полученной травмы головы», — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в тексте.

Читайте также
Жительница Заречного лишилась около 200 тыс. рублей, поверив телефонной мошеннице Жительница Каменского района лишилась 500 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику
В Земетчинском районе две несовершеннолетние девушки получили условные сроки за угон автомобиля Реальный срок грозит жительнице Лопатинского района, которая оплатила покупки найденной банковской картой
Владимир Мутовкин поздравил работников торговли с профессиональным праздником В Пензенской области выявлено два факта незаконной рубки деревьев
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама