В Пензе возбуждено уголовное дело о причинении мужчине смерти по неосторожности Криминал

Пенза, 28 июля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по факту причинения 39-летнему мужчине смерти по неосторожности возбуждено в Пензе.

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«По данным следствия, ночью 14 июля 2024 года около одного из заведений на территории Железнодорожного района города Пензы между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт из-за девушки последнего. В ходе выяснения отношений мужчина нанес оппоненту удар рукой по лицу, отчего тот упал и ударился головой о брусчатку. Через несколько дней 39-летний потерпевший скончался в лечебном учреждении от полученной травмы головы», — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в тексте.