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В отношении жителя Пензы, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело

11:23 | 28.07.2024 | Криминал

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Пенза, 28 июля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Пензы 1975 года рождения, который предъявил полицейским поддельное водительское удостоверение.

В отношении жителя Пензы, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на улице Кустанайской города Пензы. Полицейским мужчина предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Полицейскими установлено, что данный гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленник дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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