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Жительница Заречного лишилась около 200 тыс. рублей, поверив телефонной мошеннице

12:35 | 28.07.2024 | Криминал

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Пенза, 28 июля 2024. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1949 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая сообщила, что по ее банковским счетам происходят подозрительные операции, лишилась около 200 тыс. рублей.

Жительница Заречного лишилась около 200 тыс. рублей, поверив телефонной мошеннице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, звонившая посоветовала пенсионерке «опередить» злоумышленников и перечислить деньги на «безопасный счет».

«Послушав советы собеседницы, женщина сняла свои сбережения и перевела их на несколько банковских счетов, предоставленных звонившей. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана. Общий размер ущерба составил почти 200 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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