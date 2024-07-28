Жительница Заречного лишилась около 200 тыс. рублей, поверив телефонной мошеннице Криминал

Пенза, 28 июля 2024. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1949 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая сообщила, что по ее банковским счетам происходят подозрительные операции, лишилась около 200 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, звонившая посоветовала пенсионерке «опередить» злоумышленников и перечислить деньги на «безопасный счет».

«Послушав советы собеседницы, женщина сняла свои сбережения и перевела их на несколько банковских счетов, предоставленных звонившей. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана. Общий размер ущерба составил почти 200 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».