До двух лет лишения свободы грозит жительнице Никольского района, которая разобрала чужой забор и сдала его на металлолом Криминал

Пенза, 28 июля 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит ранее привлекавшейся к уголовной ответственности жительнице Никольского района Пензенской области, которая разобрала чужой забор и сдала его на металлолом.

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«В МО МВД России «Никольский» обратился местный житель [...] и сообщил, что неизвестное лицо демонтировало и похитило забор из черного и цветного металла. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена [...] местная жительница 1972 года рождения. [...] Подозреваемая дала признательные показания. Похищенное имущество злоумышленница сдала в пункт приема металла. Вырученные денежные средства она потратила на личные нужды. Размер ущерба составил почти 3 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».