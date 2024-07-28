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До двух лет лишения свободы грозит жительнице Никольского района, которая разобрала чужой забор и сдала его на металлолом

13:17 | 28.07.2024 | Криминал

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Пенза, 28 июля 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит ранее привлекавшейся к уголовной ответственности жительнице Никольского района Пензенской области, которая разобрала чужой забор и сдала его на металлолом.

До двух лет лишения свободы грозит жительнице Никольского района, которая разобрала чужой забор и сдала его на металлолом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В МО МВД России «Никольский» обратился местный житель [...] и сообщил, что неизвестное лицо демонтировало и похитило забор из черного и цветного металла. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена [...] местная жительница 1972 года рождения. [...] Подозреваемая дала признательные показания. Похищенное имущество злоумышленница сдала в пункт приема металла. Вырученные денежные средства она потратила на личные нужды. Размер ущерба составил почти 3 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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