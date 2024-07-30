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Житель Мокшанского района получил 12 лет колонии особого режима за причинение смерти родственнику

10:39 | 30.07.2024 | Криминал

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Пенза, 30 июля 2024. PenzaNews. Житель Мокшанского района Пензенской области приговорен к 12 годам колонии особого режима за причинение смерти родственнику.

Житель Мокшанского района получил 12 лет колонии особого режима за причинение смерти родственнику. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 19 марта 2024 года в рабочем поселке Мокшан между осужденным и его родственником в процессе распития спиртного произошел конфликт. В ходе выяснения отношений мужчина нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и телу. 49-летний потерпевший скончался на месте происшествия от тупой травмы груди и живота. Через несколько дней, решив скрыть следы преступления, осужденный закопал погибшего в неотапливаемом помещении своего дома с земляным полом. Тело потерпевшего было обнаружено сотрудниками полиции в начале апреля», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в ходе расследования уголовного дела и судебного разбирательства злоумышленник по ходатайству следователя содержался под стражей, вину он признал.

«Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и причинение средней тяжести вреда здоровью. Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу», — сказано в тексте.

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