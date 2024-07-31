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Житель Бессоновского района предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти знакомому

12:16 | 31.07.2024 | Криминал

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Пенза, 31 июля 2024. PenzaNews. 32-летний житель Бессоновского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СКР.

Житель Бессоновского района предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти знакомому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь на 1 мая 2024 года в селе Грабово Бессоновского района обвиняемый распивал спиртное со своим знакомым. В ходе возникшего конфликта злоумышленник нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и телу. После причинения телесных повреждений обвиняемый пошел спать. Утром, обнаружив, что потерпевший не подает признаков жизни, он вытащил тело погибшего на улицу, затем направился к родственникам, где продолжил употреблять спиртное», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что, как установлено в ходе судебно-медицинской экспертизы, 39-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученной травмы головы.

«В ходе расследования уголовного дела обвиняемый по ходатайству следователя содержался под стражей. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал. Ранее уже был судим за грабеж», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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