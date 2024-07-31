Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав жильцов дома на улице Пригородной в Пензе Криминал

Пенза, 31 июля 2024. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице Пригородной в Пензе.

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«В СМИ сообщается о нарушении прав жильцов многоквартирного дома по улице Пригородной в городе Пензе. Кровля здания 1955 года постройки протекает, конструкции деформированы, в жилых помещениях из-за сырости образовалась плесень, неоднократно происходили обрушения межэтажных перекрытий. В 2018 году строение признано аварийным, однако срок его расселения установлен лишь на 2029 год. При этом управляющая компания, сотрудники которой мер к проведению ремонтных работ длительное время не принимали, объявила о расторжении договора в августе текущего года. Многочисленные обращения жильцов в компетентные органы результатов не принесли», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР.

В нем отмечается, что в следственном управлении СКР по Пензенской области проводится процессуальная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.