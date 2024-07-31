Житель Пензенской области лишился 2,7 млн. рублей после общения с телефонным мошенником Криминал

Пенза, 31 июля 2024. PenzaNews. 33-летний житель Шемышейского района Пензенской области лишился 2,7 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленник убедил мужчину, что неизвестные лица взломали его личный кабинет на портале госуслуг, пытаются оформить кредит на его имя и похитить денежные средства.

«Звонивший предложил мужчине перечислить деньги на «безопасный счет» якобы для того, чтобы предотвратить незаконные операции», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что житель Шемышейского района, следуя инструкциям собеседника, в отделении банка снял со своего счета 2,7 млн. рублей и перечислил на счета, указанные незнакомцем.

«Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».