Жительница Пензы перевела на чужой счет более 600 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 4 августа 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1961 года рождения перевела на чужой счет более 600 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщина увидела в интернете объявление о дополнительном заработке и оставила свои контактные данные, после чего ей позвонил незнакомец, который пояснил, что для получения прибыли необходимо сначала вложить деньги.

«Следуя инструкциям звонившего, пензячка оформила три кредита и несколькими переводами перечислила денежные средства на предоставленный собеседником банковский счет. Не получив прибыль от инвестиций, женщина пыталась вернуть свои деньги. После неоднократных попыток вывести свои средства заявительница поняла, что стала жертвой обмана. Общий размер ущерба составил более 600 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».