Заключен под стражу иностранец, обвиняемый в покушении на дачу взятки сотрудникам полиции в Сердобске Криминал

Пенза, 6 августа 2024. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом по ходатайству следователя в отношении 54-летнего гражданина Республики Молдова, который обвиняется в покушении на дачу взятки сотрудникам полиции в городе Сердобске Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, днем 2 августа 2024 года в городе Сердобске обвиняемый был остановлен сотрудником полиции за нарушение им как пешеходом Правил дорожного движения. Поскольку мужчина незаконно находился на территории Российской Федерации, опасаясь, что при составлении административного протокола по ст. 12.29 КоАП РФ полицейский установит допущенное им нарушение миграционного законодательства, он предложил сотруднику ОГИБДД взятку в размере 10 тыс. рублей за несоставление административного протокола. Полицейский отказался от незаконного вознаграждения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина был доставлен в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Сердобскому району, где он предложил взятку в размере 20 тыс. рублей за несоставление административного протокола по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» другому сотруднику полиции, от которого также получил отказ.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — поясняется в тексте.