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В Пензенской области вынесен приговор мужчине, незаконно завладевшему имуществом организации стоимостью более 935 млн. рублей

09:14 | 07.08.2024 | Криминал

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Пенза, 7 августа 2024. PenzaNews. 53-летний житель Ульяновской области, который незаконно завладел имуществом сельхозорганизации в Городищенском районе Пензенской области общей стоимостью более 935 млн. рублей, признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензенской области вынесен приговор мужчине, незаконно завладевшему имуществом организации стоимостью более 935 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в январе 2022 года учредитель общества с ограниченной ответственностью ввиду своей занятости предложил осужденному на время стать единственным учредителем данной сельскохозяйственной организации для оказания ему помощи в управлении и получении кредитов для развития финансово-хозяйственной деятельности юридического лица. Осужденный согласился и летом 2022 года стал учредителем общества с ограниченной ответственностью. При этом была достигнута договоренность, что потерпевший будет продолжать фактически руководить деятельностью организации. Через некоторое время фактический руководитель организации, не нуждаясь больше в помощи осужденного, потребовал вернуть ему 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что злоумышленник заключил с потерпевшим соответствующий договор купли-продажи, однако последний не проконтролировал направление сведений о переходе права собственности на 100% доли в уставном капитале в налоговый орган для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

«Воспользовавшись этим, осужденный решил незаконным путем завладеть недвижимым имуществом организации. С этой целью он подыскал подставное лицо, которое за денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей организовало внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как единственном учредителе и генеральном директоре организации. В начале октября 2022 года фигурант уголовного дела заключил с фиктивным руководителем договор купли-продажи о приобретении последним 100% доли в уставном капитале организации», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что таким образом осужденный фактически приобрел права владения, пользования и распоряжения имуществом ООО в виде 70 земельных участков сельхозназначения в Городищенском районе и здания на одном из них общей стоимостью более 935 млн рублей, причинив своими незаконными действиями имущественный ущерб фактическому руководителю организации.

«Потерпевший обратился в суд, решением которого договор, заключенный между осужденным и подставным руководителем организации, признан недействительным, за потерпевшим признано право собственности на 100% доли в уставном капитале юридического лица, в связи с переоформлением права собственности имущественный ущерб ему возмещен в полном объеме», — указано в пресс-релизе.

Из пресс-релиза следует, что житель Ульяновской области признал свою вину, по ходатайству следователя в обеспечительных целях наложен арест на две принадлежащие ему легковые машины.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 150 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу», — говорится в тексте.

В нем отмечается, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

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