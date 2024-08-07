В Пензе женщина из ревности ударила сожителя ножом в спину Криминал

Пенза, 7 августа 2024. PenzaNews. 31-летняя женщина ударила сожителя ножом в спину в Пензе, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«В ходе опроса заявителя установлено, что он распивал спиртные напитки с сожительницей и ее знакомой. После застолья мужчина уснул на диване вместе с гостьей. Внезапно разозлившись, сожительница взяла кухонный нож и ударила им в спину заявителя. После этого потерпевший обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщина дала признательные показания.

«Она рассказала, что на совершение преступления ее толкнуло чувство ревности», — отмечается в тексте.