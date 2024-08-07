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Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла

14:15 | 07.08.2024 | Криминал

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Пенза, 7 августа 2024. PenzaNews. 46-летний житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла по объявлению в интернете.

Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он позвонил по указанному номеру, обговорил условия сделки, после чего продавец убедил заявителя перевести на банковскую карту [...] предоплату за товар. Мужчина не догадывался, что общается с мошенником. С помощью мобильного приложения банка мужчина оформил кредит и перечислил на предоставленный продавцом номер банковской карты 215 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем добавляется, что после этого продавец перестал выходить на связь, а покупатель так и не получил обещанный товар.

«О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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