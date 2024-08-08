В Каменском районе мужчина ударил супругу топором по руке и угрожал ей убийством Криминал

Пенза, 8 августа 2024. PenzaNews. Житель Каменского района Пензенской области 1984 года рождения ударил супругу топором по руке и угрожал ей убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Сотрудниками полиции в ходе опроса заявительницы установлено, что ее муж распивал спиртные напитки. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, супруг устроил с ней ссору. В ходе конфликта женщина выбежала во двор и пыталась закрыться в надворной постройке, где злоумышленник взял топор и ударил по руке заявительницы, высказывая угрозы убийством. После этого женщина обратилась за помощью в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемый дал признательные показания.

«Полицейскими было установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление», — добавляется в тексте.