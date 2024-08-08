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Житель Пензы подозревается в неправомерном обороте средств платежей

17:31 | 08.08.2024 | Криминал

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Пенза, 8 августа 2024. PenzaNews. Сотрудники отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе выявили факт неправомерного оборота средств платежей, в совершении преступления подозревается местный житель.

Житель Пензы подозревается в неправомерном обороте средств платежей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Житель города Пензы 1989 года рождения, не намереваясь после регистрации им как генеральным директором организации осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, обратился в отделение банка, где открыл расчетный счет, получив право единолично осуществлять платежные операции. После этого злоумышленник за денежное вознаграждение передал полученные коды доступа третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности.

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