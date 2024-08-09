Жительница Пензы после знакомства с иностранцем в мессенджере перевела ему более 7 млн. рублей в надежде жить вместе Криминал

Пенза, 9 августа 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1969 года рождения, которая после знакомства с иностранцем в мессенджере на протяжении нескольких лет перечисляла ему деньги в надежде жить вместе, обратилась в полицию после того, как не получила желаемое и в общей сложности лишилась более 7 млн. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заявительница сообщила, что в 2021 году в мессенджере она познакомилась с иностранцем. Собеседник рассказал заявительнице, что работает на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе. После непродолжительного общения он предложил пензячке жить совместно, на что она согласилась. Для оплаты перелета и сопутствующих расходов новый знакомый предложил женщине материальную помощь в виде 2 кг золота. [...] Однако он предупредил, что необходимо оплатить комиссии по отправке посылки. Заявительница поверила собеседнику и в течение нескольких лет перечисляла на номер банковской карты нового знакомого деньги. Позже она поняла, что стала жертвой обмана. Общий размер ущерба составил более 7 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления», — сказано в пресс-релизе.