Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних в Пензе Криминал

Пенза, 9 августа 2024. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях приезжих в отношении несовершеннолетних девочек в Пензе.

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«В социальных медиа сообщается, что в одном из парков города Пензы приезжие систематически совершают противоправные действия в отношении несовершеннолетних девочек. По данному факту следственными органами СК России по Пензенской области проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте СКР.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Пензенской области Игнатенко В.В. с целью установления всех обстоятельств произошедшего возбудить уголовное дело и представить доклад», — добавляется в тексте.