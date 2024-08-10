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В Нижнеломовском районе мужчина лишился почти 1,6 млн. рублей в надежде заработать на бирже

11:00 | 10.08.2024 | Криминал

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Пенза, 10 августа 2024. PenzaNews. Житель Нижнеломовского района Пензенской области 1989 года рождения лишился почти 1,6 млн. рублей в надежде заработать на бирже, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Нижнеломовском районе мужчина лишился почти 1,6 млн. рублей в надежде заработать на бирже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина рассказал, что в мессенджере ему поступило сообщение от незнакомца о возможности дополнительного заработка на биржевой платформе. Заявитель на предложение согласился. Собеседник сообщил, что [...] необходимо сначала вложить денежные средства. [...] Следуя инструкциям звонившего, заявитель несколькими переводами, используя собственные сбережения и кредитные денежные средства, перечислил на предоставленный собеседником банковский счет почти 1,6 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что впоследствии житель Нижнеломовского района предпринял несколько попыток вернуть свои деньги, однако они оказались неудачными.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемого в совершении данного преступления», — отмечается в тексте.

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