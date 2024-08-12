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В Пензе подростку из Московской области предъявлено обвинение в пяти эпизодах мошенничества в отношении пожилых женщин

15:03 | 12.08.2024 | Криминал

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Пенза, 12 августа 2024. PenzaNews. Обвинение в совершении пяти эпизодов мошенничества в крупном размере и с причинением значительного ущерба предъявлено в Пензе 16-летнему жителю Московской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензе подростку из Московской области предъявлено обвинение в пяти эпизодах мошенничества в отношении пожилых женщин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, обвиняемый решил заработать денежные средства путем участия в мошенничестве. В конце июля 2024 года несовершеннолетний прибыл в город Пензу из Московской области. Получив в ходе переписки в сети интернет сведения об адресах потерпевших, в течение нескольких дней он приезжал на место жительства пожилых женщин, согласно отведенной ему роли представлялся доверенным лицом следователя и получал от потерпевших денежные средства на общую сумму 2 млн. 165 тыс. рублей. Похищенные денежные средства подросток переводил на банковские счета соучастников, оставляя себе часть денег за участие в преступной схеме», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что жертвами преступлений стали пять жительниц Пензы, которым злоумышленники по телефону сообщали о якобы совершенных их родственницами ДТП и возможности за деньги решить вопрос о непривлечении к уголовной ответственности.

«После совершения мошеннических действий несовершеннолетний покинул город Пензу, сотрудниками полиции он был задержан в Костромской области», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что в настоящее время с участием подростка проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы.

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