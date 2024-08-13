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В Пензе мошенники выманили у пенсионерки 500 тыс. рублей

11:12 | 13.08.2024 | Криминал

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Пенза, 13 августа 2024. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы лишилась 500 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

В Пензе мошенники выманили у пенсионерки 500 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе обратилась 86-летняя пенсионерка с заявлением о мошенничестве. Она сообщила, что в вечернее время ей позвонил незнакомец и рассказал, что ее внучка является виновницей дорожно-транспортного происшествия. Для урегулирования вопроса по возмещению ущерба необходимо заплатить денежные средства. В случае отказа будет возбуждено уголовное дело. Злоумышленник сообщил пенсионерке, что необходимо передать деньги курьеру. Заявительница была напугана, поэтому выполнила все указания звонившего. Женщина взяла свои сбережения и на пороге квартиры передала их курьеру», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем отмечается, что после разговора с внучкой женщина осознала обман.

«Размер ущерба составил 500 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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