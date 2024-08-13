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В Никольском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело

16:00 | 13.08.2024 | Криминал

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Пенза, 13 августа 2024. PenzaNews. Житель Никольского района Пензенской области 1995 года рождения угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Никольском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции в ходе опроса заявительницы установлено, что супруг злоупотребляет спиртными напитками. На этой почве между ними возник конфликт. Злоумышленник схватил девушку за шею и стал душить, высказывая угрозы убийством. Женщина выбежала на улицу, после чего сообщила о случившемся в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемый дал признательные показания, в отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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