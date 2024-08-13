В Никольском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 13 августа 2024. PenzaNews. Житель Никольского района Пензенской области 1995 года рождения угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Сотрудниками полиции в ходе опроса заявительницы установлено, что супруг злоупотребляет спиртными напитками. На этой почве между ними возник конфликт. Злоумышленник схватил девушку за шею и стал душить, высказывая угрозы убийством. Женщина выбежала на улицу, после чего сообщила о случившемся в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемый дал признательные показания, в отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.