В Пензе пенсионерка лишилась 110 тыс. рублей после «снятия порчи» Криминал

Пенза, 14 августа 2024. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы, согласившаяся на предложение незнакомой женщины на улице о проведении ритуала по снятию порчи, лишилась 110 тыс. рублей.

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«Заявительница рассказала, что около дома к ней подошла незнакомка и сообщила, что видит на ней сильную порчу, которую наложили недоброжелатели. Она предложила помочь пожилой женщине. [...] Для проведения ритуала по снятию порчи были необходимы сбережения пенсионерки. Заявительница взяла из дома свои накопления и передала женщине, которая провела ритуал, затем передала сверток с деньгами потерпевшей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем добавляется, что через некоторое время пенсионерка открыла сверток, но не обнаружила там своих денег и обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]», — уточняется в тексте.