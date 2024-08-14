Завершено расследование уголовного дела об убийстве жителя Пензы Криминал

Пенза, 14 августа 2024. PenzaNews. Расследование уголовного дела об убийстве 30-летнего жителя Пензы, которое было совершено 8 мая 2024 года, завершено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, 8 мая 2024 года обвиняемый находился в квартире по месту жительства по улице Совхозной в городе Пензе. В течение дня к нему приходил знакомый с двумя неизвестными ему ранее мужчинами для выяснения отношений по поводу ранее имевшихся конфликтов. Открыв в очередной раз входную дверь, обвиняемый нанес стоявшему у входа в квартиру потерпевшему несколько ударов кухонным ножом по телу и руке. 30-летний мужчина скончался на месте происшествия от полученных ранений», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что, как обвиняемый пояснил в ходе следствия, до этого он не был знаком с потерпевшим.

«Преступление совершено им в состоянии опьянения. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал», — добавляется в тексте.

Из него следует, что ранее мужчина уже был судим за убийство, кражи, умышленное причинение легкого вреда здоровью и угон.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении.