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В Пензе гендиректор фармкомпании осуждена за дачу взятки заведующей аптекой

11:01 | 15.08.2024 | Криминал

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Пенза, 15 августа 2024. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 1 млн. рублей назначено генеральному директору фармацевтической компании, которая признана судом виновной в даче взятки заведующей аптекой одной из городских поликлиник в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензе гендиректор фармкомпании осуждена за дачу взятки заведующей аптекой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в марте 2024 года руководитель фармацевтической компании решила дать взятку заведующей аптекой одной из городских поликлиник за совершение заведомо незаконных действий — создание условий, дающих данной фармацевтической компании преимущества при закупке поликлиникой лекарственных препаратов и расходных медицинских материалов, и последующее заключение контрактов на поставку фармацевтической продукции», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после встречи с заваптекой с марта по апрель 2024 года между фармкомпанией, подконтрольной осужденной, и поликлиникой было заключено несколько контрактов на поставку медпрепаратов на общую сумму более 770 тыс. рублей.

«В начале апреля осужденная передала заведующей аптекой поликлиники взятку в размере 78 тыс. рублей за беспрепятственное заключение контрактов. После передачи незаконного вознаграждения заведующая аптекой сообщила о совершении коррупционного преступления в УФСБ России по Пензенской области», — указано в тексте.

В сообщении отмечается, что женщина признала свою вину в совершении инкриминируемого деяния.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в пресс-релизе.

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