В Пензе задержан участник мошеннической схемы, забравший у пенсионерок более 2 млн. рублей Криминал

Пенза, 15 августа 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали в Пензе 35-летнего мужчину, который, участвуя в мошеннической схеме в качестве курьера, забрал у пенсионерок более 2 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«В полицию обратилась жительница города Пензы 1946 года рождения. Заявительница рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником силового ведомства, и пояснил, что ее дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала женщина. Для того чтобы родственницу не привлекли к уголовной ответственности, необходимо заплатить крупную сумму денег, за которыми приедет курьер. В результате пенсионерка передала пришедшему к ней мужчине 400 тыс. рублей. В тот же день с аналогичными заявлениями в органы внутренних дел обратились еще три пожилые жительницы Пензы», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина, задержанный по подозрению в совершении преступления, признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«По словам злоумышленника, работу он нашел в сети интернет. В ходе переписки молодому человеку объяснили его обязанности: забирать денежные средства по указанным адресам и переводить их на счета работодателей. Его криминальный доход составил 70 тыс. рублей», — указано в тексте.

В сообщении уточняется, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сотрудники полиции принимают меры по установлению остальных лиц, причастных к обману пензенских пенсионерок.