10:02:25 Пятница, 16 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Нижнеломовского района лишился 1,6 млн. рублей в надежде заработать на ставках в интернете

09:08 | 16.08.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 16 августа 2024. PenzaNews. Житель Нижнеломовского района Пензенской области 1961 года рождения лишился 1,6 млн. рублей, пытаясь заработать на ставках в интернете. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Нижнеломовского района лишился 1,6 млн. рублей в надежде заработать на ставках в интернете. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заявитель сообщил, что в социальной сети он обнаружил объявление о возможности дополнительного заработка и оставил заявку. Через некоторое время ему позвонила незнакомка и объяснила, что для получения прибыли необходимо делать ставки в сети интернет. Заявитель [...] скачал на смартфон приложение, в котором создал личный кабинет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина, используя личный кабинет, открыл счет, на который в течение трех месяцев вносил деньги, а после неудачных попыток вывести их обратился в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемого в совершении данного преступления», — поясняется в тексте.

Читайте также
В Никольском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке щенка пуделя
Житель Городищенского района стал жертвой мошенничества при покупке пиломатериалов Житель Пензы подозревается в неправомерном обороте средств платежей
В Каменском районе мужчина ударил супругу топором по руке и угрожал ей убийством В реке Сердобе утонула 11-летняя девочка, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама