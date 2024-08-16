Житель Нижнеломовского района лишился 1,6 млн. рублей в надежде заработать на ставках в интернете Криминал

Пенза, 16 августа 2024. PenzaNews. Житель Нижнеломовского района Пензенской области 1961 года рождения лишился 1,6 млн. рублей, пытаясь заработать на ставках в интернете. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Заявитель сообщил, что в социальной сети он обнаружил объявление о возможности дополнительного заработка и оставил заявку. Через некоторое время ему позвонила незнакомка и объяснила, что для получения прибыли необходимо делать ставки в сети интернет. Заявитель [...] скачал на смартфон приложение, в котором создал личный кабинет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина, используя личный кабинет, открыл счет, на который в течение трех месяцев вносил деньги, а после неудачных попыток вывести их обратился в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемого в совершении данного преступления», — поясняется в тексте.