В Пензе мужчина после общения с мошенницей перевел более 1,5 млн. рублей на «безопасный счет» Криминал

Пенза, 16 августа 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1993 года рождения лишился более 1,5 млн. рублей, попавшись на уловку телефонной мошенницы, выдавшей себя за сотрудницу службы по контролю за финансами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Звонившая сообщила, что неизвестные лица пытаются оформить на его имя кредит и перечислить денежные средства в поддержку запрещенных организаций. Собеседница убедила мужчину самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет» якобы для предотвращения незаконных операций», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что пензенец выполнил инструкции незнакомки и лишь потом понял, что его обманули.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемой в совершении данного преступления», — поясняется в тексте.