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В Пензе мужчина после общения с мошенницей перевел более 1,5 млн. рублей на «безопасный счет»

12:05 | 16.08.2024 | Криминал

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Пенза, 16 августа 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1993 года рождения лишился более 1,5 млн. рублей, попавшись на уловку телефонной мошенницы, выдавшей себя за сотрудницу службы по контролю за финансами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе мужчина после общения с мошенницей перевел более 1,5 млн. рублей на «безопасный счет». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Звонившая сообщила, что неизвестные лица пытаются оформить на его имя кредит и перечислить денежные средства в поддержку запрещенных организаций. Собеседница убедила мужчину самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет» якобы для предотвращения незаконных операций», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что пензенец выполнил инструкции незнакомки и лишь потом понял, что его обманули.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемой в совершении данного преступления», — поясняется в тексте.

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