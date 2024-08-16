17:36:12 Пятница, 16 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Чаадаевки приговорен к 8 годам колонии строгого режима за убийство знакомого

15:13 | 16.08.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 16 августа 2024. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год назначено 36-летнему жителю рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области, который признан судом виновным в убийстве знакомого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Житель Чаадаевки приговорен к 8 годам колонии строгого режима за убийство знакомого. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что вечером 13 января 2024 года в ходе совместного распития спиртных напитков в доме у своего односельчанина [...] мужчина поссорился с 54-летним хозяином, накинул ему на шею полотенце, повалил на пол и стал душить. Убедившись в отсутствии признаков жизни у потерпевшего, злоумышленник вывез и скрыл труп в овраге вблизи автодороги «Село Русский Камешкир — село Новое Шаткино», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина признал свою вину и пояснил, что ссора произошла, поскольку знакомый пытался выгнать его из своего дома.

«В ходе конфликта он схватил со спинки стула полотенце и удушил им односельчанина, а затем прибрался на кухне, скрывая следы произошедшей борьбы. Тело товарища в багажнике автомобиля он вывез и оставил в овраге у автодороги. Мобильный телефон потерпевшего и полотенце выкинул», — говорится в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что приговор по уголовному делу в законную силу не вступил.

Читайте также
В Никольском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке щенка пуделя
Житель Городищенского района стал жертвой мошенничества при покупке пиломатериалов Центр здоровья работающих ФМБА России планируется открыть в Заречном
Памятник Савицкому демонтирован на территории губернаторского дома в Пензе Житель Пензы подозревается в неправомерном обороте средств платежей
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама