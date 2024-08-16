Житель Чаадаевки приговорен к 8 годам колонии строгого режима за убийство знакомого Криминал

Пенза, 16 августа 2024. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год назначено 36-летнему жителю рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области, который признан судом виновным в убийстве знакомого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По делу установлено, что вечером 13 января 2024 года в ходе совместного распития спиртных напитков в доме у своего односельчанина [...] мужчина поссорился с 54-летним хозяином, накинул ему на шею полотенце, повалил на пол и стал душить. Убедившись в отсутствии признаков жизни у потерпевшего, злоумышленник вывез и скрыл труп в овраге вблизи автодороги «Село Русский Камешкир — село Новое Шаткино», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина признал свою вину и пояснил, что ссора произошла, поскольку знакомый пытался выгнать его из своего дома.

«В ходе конфликта он схватил со спинки стула полотенце и удушил им односельчанина, а затем прибрался на кухне, скрывая следы произошедшей борьбы. Тело товарища в багажнике автомобиля он вывез и оставил в овраге у автодороги. Мобильный телефон потерпевшего и полотенце выкинул», — говорится в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что приговор по уголовному делу в законную силу не вступил.