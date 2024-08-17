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Жительница Никольского района стала жертвой мошенничества при покупке мотоцикла

12:21 | 17.08.2024 | Криминал

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Пенза, 17 августа 2024. PenzaNews. Жительница Никольского района Пензенской области 1988 года рождения стала жертвой мошенничества при покупке мотоцикла по объявлению в интернете.

Жительница Никольского района стала жертвой мошенничества при покупке мотоцикла. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина [...] нашла на торговой площадке подходящее объявление и связалась с продавцом, с которым договорилась о покупке. [...] За покупку и доставку товара заявительница перечислила на предоставленный собеседником банковский счет более 40 тыс. рублей. После оплаты заявительница пыталась связаться с продавцом, чтобы узнать, когда доставят заказ, однако абонент был недоступен. Женщина поняла, что стала жертвой обмана», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что о подобных способах мошенничества потерпевшей было известно.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. [...] Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — сказано в тексте.

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