Жительница Никольского района стала жертвой мошенничества при покупке мотоцикла Криминал

Пенза, 17 августа 2024. PenzaNews. Жительница Никольского района Пензенской области 1988 года рождения стала жертвой мошенничества при покупке мотоцикла по объявлению в интернете.

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«Женщина [...] нашла на торговой площадке подходящее объявление и связалась с продавцом, с которым договорилась о покупке. [...] За покупку и доставку товара заявительница перечислила на предоставленный собеседником банковский счет более 40 тыс. рублей. После оплаты заявительница пыталась связаться с продавцом, чтобы узнать, когда доставят заказ, однако абонент был недоступен. Женщина поняла, что стала жертвой обмана», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что о подобных способах мошенничества потерпевшей было известно.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. [...] Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — сказано в тексте.