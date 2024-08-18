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В Пензе пенсионерка передала 500 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает внуку

09:16 | 18.08.2024 | Криминал

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Пенза, 18 августа 2024. PenzaNews. 88-летняя жительница Пензы лишилась 500 тыс. рублей, поверив незнакомцу, который по телефону сообщил, что ее внук стал виновником ДТП и для урегулирования вопроса о возмещении ущерба и избежания уголовной ответственности необходимо через курьера передать деньги.

В Пензе пенсионерка передала 500 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает внуку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заявительница была напугана, поэтому выполнила все указания звонившего. Женщина взяла все свои сбережения и на пороге своей квартиры передала курьеру. О том, что стала жертвой обмана, она поняла после того, как поговорила со своим внуком. Размер ущерба составил 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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