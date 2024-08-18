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В Пензе полицейские раскрыли кражу стретч-пленки с территории промпредприятия

11:22 | 18.08.2024 | Криминал

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Пенза, 18 августа 2024. PenzaNews. Пензенские полицейские раскрыли кражу 80 коробок стретч-пленки на сумму около 200 тыс. рублей, которые находились на территории одного из промышленных предприятий.

В Пензе полицейские раскрыли кражу стретч-пленки с территории промпредприятия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о преступлении обратился руководитель организации.

«Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев преступления, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. В ходе проводимых мероприятий полицейские установили подозреваемых. Ими оказались местные жители 1966, 1987 и 1995 годов рождения, двое из которых ранее работали на данном предприятии. Подозреваемые дали признательные показания. Они рассказали, что в ночное время проникли в цех, откуда совершили кражу упаковочного материала. Для транспортировки похищенного злоумышленники использовали автомобиль. Похищенное они продали незнакомцу на территории города Пензы за 96 тыс. рублей. Вырученные денежные средства мужчины поделили между собой и потратили на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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