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До двух лет лишения свободы грозит жительнице Заречного, которая похитила из магазина парфюмерную продукцию

12:30 | 18.08.2024 | Криминал

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Пенза, 18 августа 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жительнице Заречного Пензенской области, которая похитила из торгового зала магазина парфюмерную продукцию.

До двух лет лишения свободы грозит жительнице Заречного, которая похитила из магазина парфюмерную продукцию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о краже обратилась директор магазина, которая пояснила, что общая стоимость похищенного составляет около 3 тыс. рублей.

«Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемой. Ей оказалась 35-летняя зареченка. Злоумышленница дала признательные показания. Она рассказала, что воспользовалась отсутствием внимания со стороны сотрудников магазина и похитила товар. Сотрудниками полиции похищенное изъято», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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