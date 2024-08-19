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В Пензе мужчина, пытавшийся заказать интимные услуги, лишился более 250 тыс. рублей

11:03 | 19.08.2024 | Криминал

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Пенза, 19 августа 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1994 года рождения, пытавшийся заказать интимные услуги, стал жертвой мошенничества и лишился более 250 тыс. рублей.

В Пензе мужчина, пытавшийся заказать интимные услуги, лишился более 250 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, мужчина просматривал в интернете сайты с предложением интимных услуг и неоднократно пытался дозвониться до одной из девушек.

«Через некоторое время ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился администратором сайта интим-услуг и пояснил, что по вине собеседника произошел сбой на сайте. Для устранения ошибок звонивший потребовал возместить финансовые потери», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что пензенец перечислил деньги на продиктованный незнакомцем счет, а затем его убедили под различными предлогами осуществить еще несколько переводов.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — отмечается в тексте.

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