21:41:52 Понедельник, 19 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Нижнеломовского района угрожал сестре убийством, возбуждено уголовное дело

13:15 | 19.08.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 19 августа 2024. PenzaNews. 51-летний житель Нижнеломовского района Пензенской области угрожал сестре топором, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Нижнеломовского района угрожал сестре убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Участковым уполномоченным полиции в ходе опроса заявительницы установлено, что она находилась дома вместе со своим братом, [...] между ними возникла словесная перепалка на повышенных тонах. В ходе конфликта мужчина внезапно разозлился, в словесной форме высказал угрозу убийством в адрес заявительницы и в подтверждение реальности своих намерений направил топор в сторону сестры. Женщине удалось вырваться из рук злоумышленника и обратиться за помощью в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемый дал признательные показания.

Из сообщения следует, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Читайте также
В Колышлейском районе выявлена незаконная добыча песка До двух лет лишения свободы грозит жительнице Заречного, которая похитила из магазина парфюмерную продукцию
В Пензе полицейские раскрыли кражу стретч-пленки с территории промпредприятия В Пензенской области выявлено два факта незаконной рубки деревьев
В Пензе пенсионерка передала 500 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает внуку Жительница Никольского района стала жертвой мошенничества при покупке мотоцикла
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама