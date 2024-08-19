Житель Нижнеломовского района угрожал сестре убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 19 августа 2024. PenzaNews. 51-летний житель Нижнеломовского района Пензенской области угрожал сестре топором, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Участковым уполномоченным полиции в ходе опроса заявительницы установлено, что она находилась дома вместе со своим братом, [...] между ними возникла словесная перепалка на повышенных тонах. В ходе конфликта мужчина внезапно разозлился, в словесной форме высказал угрозу убийством в адрес заявительницы и в подтверждение реальности своих намерений направил топор в сторону сестры. Женщине удалось вырваться из рук злоумышленника и обратиться за помощью в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемый дал признательные показания.

Из сообщения следует, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.